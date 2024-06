Giulia Cecchettin nel telefono di Filippo Turetta le ultime foto prima dell’omicidio

Leggi tutta la notizia su caffeinamagazine

(Di sabato 29 giugno 2024) L’omicidio diè un caso di cronaca nera avvenuto in Italia l’11 novembre 2023. La 22enne di Vigonovo (Ve) scomparsa sabato 11 novembre in compagnia dell’ex fidanzatoè stata trovata senza vita in un canalone vicino a un lago di Barcis (Pordenone) il 18 novembre. Nella notte tra sabato 18 e domenica 19 novembreè stato fermato in Germania. Su di lui pendeva un mandato di cattura internazionale. La sua auto era stata avvistata i giorni precedenti tra Veneto e Austria. Il giovane ha lasciato cadere nel vuoto gli appelli di magistrati e familiari a costituirsi. La vicenda diha tenuto tutto il Paese con il fiato sospeso. “Spero che la tua famiglia ti abbandoni ai tuoi incubi peggiori”.