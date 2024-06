Energia da luglio si cambia | scattano le tutele graduali

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di sabato 29 giugno 2024) Arezzo,29 giugno 2024 – Finisce il mercato tutelato anche della luce. Si chiude un capitolo e si apre quello del mercato libero dell’. Unmento che rischia di cogliere impreparate le famiglie costrette a barcamenarsi tra oltre 600 compagnie che in Italia vendono luce e gas. Per chi non sceglierà un nuovo gestore, scatta dal 1il servizio elettrico a. Ad Arezzo il gestore sarà Hera Comm. Le circa 25mila famiglie della provincia attualmente a Mercato Tutelato, diventeranno, automaticamente e senza alcun onere, clienti della multiutility nel nuovo servizio a. Già attivi pagina web e numero verde per avere le informazioni necessarie e aperto anche lo sportello Hera in Via Petrarca 2 ad Arezzo.