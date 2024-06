Consiglio CNA Lombardia | Dall’Europa provvedimenti graduali e regole a misura di Pmi

Leggi tutta la notizia su newsagent

(Di sabato 29 giugno 2024) Lasi conferma la regione motore della crescita italiana, ma c’è un dato che preoccupa non poco le imprese della regione. Si tratta dell’export, che nel primo trimestre 2024 ha fatto registrare un allarmante calo del 3,4% rispetto allo stesso periodo del 2023. E’ vero che rispetto ai valori ottenuti nel 2019, l’export lombardo si colloca al +28%, ma la flessione improvvisa dei primi tre mesi di quest’anno non può lasciare indifferenti imprenditori e aziende. Le cause di questa flessione sono da cercarsi sicuramente nella stagnazione dell’economia della Germania, nelle tensioni geopolitiche del blocco euroasiatico e nelle tensioni presenti nel “Mediterraneo allargato”. Sono questi alcuni dei dati emersi durante ildi CNAtenutosi presso la Fondazione Minoprio di Vertemate con Minoprio (CO) alla presenza del Presidente di RegioneAttilio Fontana, dell’Assessore Sviluppo Economico RegioneGuido Guidesi, del Presidente Gruppo PD alla Camera dei Deputati Chiara Braga, dell’Assessore all’Università, Ricerca, Innovazione di RegioneAlessandro Fermi, del Presidente di Confindustria Como Gianluca Brenna, del Professore ordinario di Politica economica Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano Raul Caruso, del Presidente di CNA Nazionale Dario Costantini e del Presidente di CNAGiovanni Bozzini.