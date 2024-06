Catania catturato pericoloso ricercato | deve scontare oltre 10 anni di reclusione

Leggi tutta la notizia su dayitalianews

(Di sabato 29 giugno 2024) La Polizia di Stato ha rintracciato e tratto in arresto VALENTI Maurizio (cl. 1974), pregiudicato, destinatario di ordine di esecuzione per la carcerazione emesso dalla Procura della Repubblica del Tribunale ordinario di, dovendo espiare la pena di10 e mesi 7 diper i reati di associazione per delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti nonché vari reati contro il patrimonio. Al fine di sottrarsi al provvedimento restrittivo a suo carico, daun mese l’uomo si era reso irreperibile, allontanandosi dalla sua abitazione, ove già era sottoposto alla misura degli arresti domiciliari, facendo così perdere le sue tracce. Pregiudicato per vari delitti Pregiudicato per svariati delitti, tra cui associazione per delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti e rapina a mano armata, storicamente legato al clan “Cappello – Bonaccorsi”, anche in virtù della parentela col noto BONACCORSI Concetto, già al vertice della frangia Bonaccorsi intesi “Carateddi” del clan mafioso, VALENTI Maurizio era stato arrestato in passato nell’ambito di diverse operazioni della locale Direzione Distrettuale Antimafia, ultima delle quali “Camaleonte”, del giugno 2020, nell’ambito della quale la Squadra Mobile aveva inferto un duro colpo agli assetti di vertice del clan“Cappello – Bonaccorsi”.