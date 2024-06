Buono Postale prima di sottoscriverlo controlla questo modulo | nasconde clausole inaspettate

Leggi tutta la notizia su cityrumors

(Di sabato 29 giugno 2024) Alcune sentenze di vari tribunali italiani corrono in soccorso dei consumatori con riferimento alla sottoscrizione dei buoni fruttiferi. In ogni operazione economica e finanziaria che facciamo è sempre bene prendere ogni decisione con le dovute cautele. Soprattutto di questi tempi con i nostri soldi non si scherza. Non si può e non si deve. Per esempio, se sottoscriviamo un, facciamo attenzione a leggere tutte lee tutte le postille. Buoni fruttiferi: attenzione al foglio informativo – (cityrumors.it)Ovviamente, non vogliamo creare facili allarmismi, ma semplicemente esortarvi a fare scelte consapevoli, anche su operazioni come quelle dei buoni fruttiferi postali, che, sempre di più, sono una scelta popolare per chi è alla ricerca di un investimento privo di rischi e che possa portare a un rendimento sicuro.