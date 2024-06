Allarme salute | infezioni sessuali in aumento soprattutto tra i giovani

Leggi tutta la notizia su notizie

(Di sabato 29 giugno 2024) E’rosso in Italia per letra i: i dati purtroppo parlano chiaro L’Italia sta affrontando un significativodellesessualmente trasmesse (IST), con particolare preoccupazione per la crescita dei casi tra i. Secondo i dati preliminari dell’Istituto superiore di sanità, nel 2022 si è registrato un incremento del 50% dei casi di gonorrea e del 20% di sifilide, con un vero e proprio boom di clamidia fra le ragazze under 25.in crescita tra-Ansa- Notizie.comI numeri parlano chiaro: circa 1.200 casi di gonorrea segnalati nel sistema sentinella nel 2022 contro gli 820 del 2021; per la sifilide si è passati da 580 a 700 casi nello stesso periodo. Questi aumenti non sono solo il risultato della maggiore socializzazione post-pandemia, ma indicano una tendenza preoccupante rispetto anche agli anni precedenti.