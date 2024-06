Mistero in Vaticano studente Usa impiccato nell’hotel La lite con i due compagni di stanza

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di venerdì 28 giugno 2024) Roma, 28 giugno 2024 – “Non rilasciamo dichiarazioni a nessuno, ordini dall’alto”. Alla Casa Bonus Pastor – struttura gestita dal Vicariato di Roma, sita in un palazzo extraterritoriale di via Aurelia 208, a Roma, a pochi metri dalle Mura Vaticane – le bocche sono cucite, nessuno accetta di parlare dell’accaduto, e la tensione è palpabile. In un bagno delle 100 stanze con arredamento essenziale di cui è dotato l’hotel votato all’accoglienza di pellegrini e gruppi di turisti o studenti, giovedì mattina è stato ritrovato il corpo senza vita di un americano di 21 anni. Era arrivato nella Capitale il giorno precedente insieme a un gruppo di ragazzi americani per frequentare un corso estivo in un’università privata. Ma alla prima lezione non è mai arrivato.