Golf | Pavan ed Edoardo Molinari in top ten all’Open d’Italia Wiebe in testa dopo due giri

(Di venerdì 28 giugno 2024) Leader a sorpresail secondo giro dell’Opennumero 81.un secondo giro in -2, dunque in 69 colpi, sul par 71 dell’AdriaticClub Cervia di Milano Marittima è l’americano Gunner, figlio di Mark, che vinse due volte sul PGA Tour. Ha ottenuto la carta piena per il 2024 arrivando secondo al British Masters 2023. Per lui prosegue l’ottima parabola iniziata ieri. In seconda posizione, da solo, c’è il tedesco Jannik de Bruyn, staccato di un colpo e bravo a scrivere 67 sulla carta per posizionarsi nella lotta di. Terzo posto per quattro: lo svedese Marcus Kinhult, lo spagnolo Adrian Otaegui, il sudafricano Brandon Stone e il danese Sebastian Friedrichsen, tutti a -7. Se il settimo posto è occupato dall’indiano Shubhankar Sharma e dal canadese Aaron Cockerill a -6, è veramente ampio il gruppo dei noni a -5.