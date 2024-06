Campania | Fitto conferma assegnazione oltre 18 mld in attesa Accordo coesione**

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di venerdì 28 giugno 2024) Roma, 28 giu. (Adnkronos) - Il ministro per il Sud e le Politiche di coesione, Raffaele, ha oggito, nelle more della definizione dell'per la coesione, l'di1,8 miliardi di euro in favore dei territori della regione Campania, a valere sulle risorse del Fondo sviluppo e coesione 2021–2027 ed imputate programmaticamente alla Regione. Dopo aver disposto l'di 1.218 milioni di euro in favore degli interventi inseriti nel programma di risanamento ambientale e rigenerazione urbana del comprensorio Bagnoli-Coroglio con il decreto-legge 60/2024, il Consiglio dei ministri -ricorda una nota- ha approvato lo scorso 24 giugno il decreto-legge recante “Misure urgenti di prevenzione del rischio sismico connesso al fenomeno bradisismico nell'area dei Campi Flegrei e per interventi di protezione civile”, che dispone l'di ulteriori risorse in favore della Campania.