Cade nel canale mentre sta lavorando su un cavalcavia dell’A4 | disperso operaio di 58 anni a Vaprio d’Adda

(Di venerdì 28 giugno 2024) Undi 58, Claudio Togni, è caduto nel fiume Addastavasu unscolmatore dell’autostrada A4, a, nel Milanese. A riportarlo è il comando provinciale dei vigili del fuoco di Milano. E l’incidente è avvenuto intorno alle 9 di venerdì 28 giugno. L’uomo, undella Italgen, èe non sono ancora note le cause dell’incidente. Ma secondo una prima ricostruzione, per via delle attrezzature indossate, non sarebbe riuscito a rimanere a galla, sprofondando così nel corso d’acqua. Sul posto, immediato l’intervento dei pompieri e dei sommozzatori che stanno chiedendo la chiusura parziale del volume di acqua in entrata sul fiume, così da consentire una ricerca più efficace e sicura. La zona interessata è quella della diga di Concessa Adda.