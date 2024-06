Zelensky mette allo scoperto le incoerenze di Pechino con Mosca

Leggi tutta la notizia su formiche

(Di lunedì 3 giugno 2024) Dice Volodymyrche la Cina sta diventando uno “strumento” dell’agenda della Russia, conche partecipa alle iniziative con cuiintende boicottare il vertice diplomatico in Svizzera – quello pensato da Kyiv per trovare una via con cui raggiungere una pace giusta, dopo l’aggressione russa in Ucraina. Lo dice mentre deride le smentite cinesi alle informazioni secondo cui le relazioni commerciali commerciali tra i due Paesi riguardano anche bene dual-use, ossia in grado di poter essere usati per scopi civili, ma anche militari. Significa chesta direttamente, ma in modo meno formale, aiutando l’invasione su larga scala russa. Per altro, a quanto pare (anche con la nuova vicenda del sistema anti-drone emersa in queste ore), la Cina pare stia facendo ben di più per aiutare la Russia.