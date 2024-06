Uomini e Donne Marco Antonio Alessio ha rotto con Emanuela Malavisi per ‘colpa’ di Roberta Di Padua? Lui rompe il silenzio e svela la verità

Leggi tutta la notizia su isaechia

(Di lunedì 3 giugno 2024) Negli scorsi giorniha confermato, tramite il suo profilo Instagram, la fine della relazione con il cavaliere conosciuto all’interno del programma,, con il quale è stata fidanzata per circa otto mesi. Dopo giorni di indiscrezioni circa la fine della loro storia,aveva pubblicato una storia Instagram spiegando di aver preso la decisione – insieme ad– di porre fine alla relazione per via della lontananza e di alcuni problemi interni alla coppia e ha chiesto a tutti coloro che li seguono di avere rispetto di questo momento e di stare loro vicino con discrezione. In seguito a questo annuncio, Deianira Marzano aveva riportato una segnalazione arrivata da un’utente secondo cuisi sarebbe dallaperché ancora interessato aDi: In un bar di Tricase c’era, ex di, che diceva ad alcuni amici che lui avrebbe contattatoDie addirittura pare che lei sia in crisi con Alessandro (infatti negli ultimi giorni spariti proprio).