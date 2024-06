TS – Locatelli meritava l’Italia Spalletti mi ha fermato in albergo

Leggi tutta la notizia su justcalcio

(Di lunedì 3 giugno 2024) 2024-06-03 18:09:56 Arrivano conferme da Tuttosport: “Sono rinato sette mesi fa quando mi hanno squalificato, in quella occasione ho capito cosa mi è successo e sono tornato a fare la mia vita normale. Ovviamente, sarebbe una emozione fantastica, una soddisfazione enorme ritrovarsi nella lista dei 26. Dopo il periodo lungo che ho fatto fuori dal campo, sette mesi, ho avuto sempre l’obiettivo di tornare per le ultime partite della Juventus e rendermi convocabile per l’Europeo. E’ una grande emozione già essere nei 30, poi sceglierà il mister”. Lo ha detto il centrocampista della Juventus e della Nazionale Nicolò Fagioli nel corso di una conferenza stampa a Coverciano alla vigilia della gara amichevole in programma domani a Bologna fra Italia e Turchia.