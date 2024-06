Quattro serate condotte da Carlo Conti e Andrea Delogu che verranno poi trasmesse in prima serata su Rai 1

Leggi tutta la notizia su iodonna

(Di lunedì 3 giugno 2024) Una degli appuntamenti estivi più attesi torna a Piazza del Popolo a Roma da martedì 11 a venerdì 14 giugno: è il Tim Summer Hits 2024. Cioè il meglio della musica italiana, di quelli che saranno – e in parte sono già – i pezzi fondamentali di quest’estate, divisi tra duetti e bombe soliste. Spruzzi d’acqua e capelli rosa: show di Elodie nella fontana di Piazza San Babila a Milano X Leggi anche › Su TV8 la terza edizione di “Radio Zeta Future Hits Live 2024”: tutte le star in scaletta E dopo lelive nel centro di Roma,dae con ingresso gratis, Tim Summer Hits 2024 andrà in onda su Rai 1 ine in contemporanea su Rai Radio 2 da venerdì 28 giugno.