Pensione anticipata 2024-25 Quota 103 si andrà con requisiti diversi? Ultime notizie

Leggi tutta la notizia su pensionipertutti

(Di lunedì 3 giugno 2024) Nei prossimi anni siincon103 e con l’Fornero raggiungendo però? Per rispondere alla questione relativa all’allungamento delle finestre mobili per i prossimi anni 2025-2028 di cui si stava discuisendo nei giorni scorsi sul portale, relativamente proprio all’uscitaFornero e all’uscita flessibile con103, abbiano deciso di riportare una precisazione molto dettagliata del Dott. Claudio Maria Perfetto, che ha scritto nella sezione commenti un appunto molto preciso al Signor Domesessantuno al fine di evitare confusioni sul portale. I dettagli ed un dovuto ringraziamento a nome nostro e di tutti i lettori. Pensioni anticipate 2025-2028, Fornero e103: Aumenteranno le finestre mobili? Il Sign Domesessantuno Scrive: “Estratto dal sito di Enasc, che è un patronato: Se si sceglie di andare in(anche con laFlessibile, c.