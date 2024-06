Nina Zilli Colapesce e DiMartino e Carmen Consoli nella programmazione di Tones Teatro Natura 2024

Leggi tutta la notizia su lopinionista

(Di lunedì 3 giugno 2024) DOMODOSSOLA – Dall’8 giugno al 7 settembre torna nel cuore della Val d’Ossola ladi, il meravigliosodi pietra ai piedi delle Alpi, nato nel 2021 dalla volontà della Fondazioneon the Sdi trasformare l’omonimo festival di creazione contemporanea a carattere immersivo in uno spazio progettuale e performativo stabile in grado di ospitare una vera e propria stagione multidisciplinare. Un luogo unico, realizzato in una ex cava di granito di Oira Crevoladossola grazie a un profondo processo di riqualificazione ambientale, concepito a partire da una diversa visione del rapporto fraculturale e paesaggiole. Prodotta dalla Fondazioneon the S, la nuova stagione presenta ancora una volta un programma denso e articolato fra musica, performance,, food, attività outdoor, laboratori, esperienze immersive e incontri con esponenti del mondo della cultura per riflettere insieme sulle grandi questioni del mondo contemporaneo, a partire dall’emergenza ambientale.