Lo sfogo con un collega potrebbe ritorcersi contro di te

(Di lunedì 3 giugno 2024) Capire come sfogarsi dopo un torto professionale significa fare un passo in avanti nella gestione di quelle emozioni indesiderate - delusione, rabbia, frustrazione, senso di ingiustizia – che al lavoro sono più comuni di quanto pensiamo. Sì, perché spesso le relazioni con colleghi e capi possono toccare punti della nostra interiorità molto sensibili: quando succede ci trasformiamo in piccole teiere in cui la temperatura schizza alle stelle e di conseguenza, lo abbiamo imparato con i fondamenti di fisica, la pressione psico-emotiva. Quando arriva il punto di rottura alcuni di noi esplodono, sfogando tutta la pressione accumulata. Spesso, per una serie di motivi, peschiamo il primoche abbiamo a tiro, al quale raccontiamo cosa ci ha fatto imbestialire e le sensazioni che proviamo, il più delle volte con un tono di voce che non rende la conversazione propriamente privata.