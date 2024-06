L’Eredità il concorrente mette tutti in imbarazzo | Liorni con le mani nei capelli il pubblico non ci crede ancora

Leggi tutta la notizia su cityrumors

(Di lunedì 3 giugno 2024), ilnon ci: ciò che è avvenuto in diretta ha dell’incredibile. Bisogna vederlo perrci Continuano a fioccare le critiche contro questa edizione di uno dei game show del preserale di Rai Uno più seguiti di sempre. Sui social, infatti, è un continuo susseguirsi di commenti al vetriolo ma stavolta gli internauti sono davvero sconcertati. Possibile che una simile cosa possa avvenire in un programma della tv statale? Marco, l’episodio che non ti aspetti a “” -Credit ANSA -Cityrumors.itSembrava una delle solite puntate e invece ciò che è accaduto l’ha trasformata in una di quelle che non si dimenticano facilmente. In molti l’hanno notato, e non poteva essere diversamente. Quel dettaglio, infatti, non poteva certo passare inosservato dato che in tanti lo identificano come un errore che difficilmente si può perdonare.