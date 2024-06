Golf Yuka Saso trionfa nello U S Women’s Open grazie ad un ottimo quarto round

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di lunedì 3 giugno 2024) Al termine di quattro giornate in cui ha regnato il filo dell’equilibrio, èad aggiudicarsi lo U.S.(montepremi 12 milioni di dollari). La giapponese si imponestorico Major nato nel lontano 1946ad un solido ultimo giro che le permette di mantenere il comando della classifica approfittando della giornata no delle avversarie dirette.porta a casa un buon -2 di giornata (5 birdie, un bogey, un doppio bogey) chiudendo la competizione con lo score complessivo di -4 (276 colpi). La nipponica rifila tre lunghezze di distacco alla connazionale Hinako Shibuno e quattro alle americane Ally Ewing ed Andrea Lee. Da sottolineare come soltanto le due giapponesi hanno terminato la kermesse con punteggi al di sotto del par.