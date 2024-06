Frontale in pieno centro a Benevento | due feriti finiscono in ospedale

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di lunedì 3 giugno 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoScontrotra due auto nella notte appena trascorso all’incrocio tra via Sandro Pertini e via Nicola Calandra. Due le auto coinvolte nel sinistro: una Fiat Idea e una Fiat Punto. A causa dell’impatto due persone sono rimaste ferite: si tratta dei conducenti, un 44enne e un 28enne, che sono stati trasportati inal San Pio e al Fatebenefratelli per accertamenti. Sul posto i Carabinieri per effettuare i rilievi e personale del 118. Non è certo la prima volta che in quell’incrocio si verificano incidenti: poco dopo la inaugurazione, nonostante l’impianto semaforico, una persona perse la vita. Altri gravi scontri sono avvenuti nel corso degli anni. Molti chiedono che il comune realizzi una rotonda con il fine quanto meno di limitare la velocità ed impedire le attuali lunghe attese al semaforo che costituiscono una concausa della fretta degli automobilisti.