Europee | Renzi ‘rimesso in gioco vediamo fino a che punto arrivato fango contro di me’

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di lunedì 3 giugno 2024) Roma, 3 giug. (Adnkronos) – “Il tempo è galantuomo, amici cari. Per anni ci hanno dipinto come dei mostri. Ci hanno trascinato in tribunale, diffamato nei talk, attaccato sui social. Poi abbiamo vinto. E allora hanno smesso di parlare di noi. Ci hanno oscurato nei grandi media. Sabato e domenica abbiamo l?occasione di mostrare chi siamo davvero. È per questo che mi sono rimesso inanche personalmente. Chiedo di scriveresulla scheda dellebarrando il simbolo Stati Uniti d?Europa. Voglio vederea cheè arrivata l?ondata diche mi ha colpito. Voglio vedere quante persone hanno ancora il desiderio e la forza di credere in me. E io credo in voi, credo in noi. Credo nella possibilità di questa squadra di fare la differenza”.