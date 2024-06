Europee | Gentiloni ‘in Ue servono persone competenti come Matteo Ricci’

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di lunedì 3 giugno 2024) Roma, 3 giu. (Adnkronos) – “Abbiamo bisogno di mandare in Europache siano, in grado di affrontare le questioni di contenuto con un’esperienza amministrativa e, al tempo stesso, che siano espressione di rappresentanza dei territori”. Così il Commissario Europeo Paolo, ad Ancona, durante una iniziativa elettorale tenuta in Piazza del Teatro delle Muse, insieme aRicci, sindaco di Pesaro, coordinatore dei sindaci Pd e candidato, per il Partito Democratico, alle prossime, nella Circoscrizione Centro. “Se non lo fossero, se chi mandiamo in Europa non fosse espressione dei territori, non riuscirebbero a ottenerne il consenso e, dunque, i voti”, ha aggiunto. “Qui, nelle Marche, abbiamo la fortuna di avere il sindaco di Pesaro,Ricci, e possiamo, con gran sollievo, votarlo, sapendo che al Parlamento Europeopotrà portare queste due qualità: competenza da amministratore, in virtù della sua esperienza da primo cittadino, e forza di rappresentanza del suo territorio, le Marche”, ha concluso