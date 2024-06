Dagli abissi alla luce E tante Voci di pace

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di lunedì 3 giugno 2024) La stagione della Gioventù Musicale si concluderà domani sera alle 20.30 al teatro Comunale Pavarotti Freni di Modena con l’atteso recital della pianista Mariangela Vacatello, per la prima volta nella nostra città. Il suo concerto ruoterà attorno al suo ultimo album, con l’incisione integrale della sonate di Skrjabin, edel compositore russo ci porterà verso il tardo Beethoven, come in un cammino musicale verso lae il sublime. E si annuncia di grande suggestione anche l’appuntamento di venerdì 7 giugno alle 21 nell’incantevole cornice del Duomo di Finale Emilia, riaperto a dodici anni dal sisma: ascolteremo il concerto di ‘di’ diretto dal maestro Lorenzo Fioratti. .