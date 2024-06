Cosa si capisce dell’incidente di Rosignano dal video integrale | scontro terribile

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di lunedì 3 giugno 2024)Marittimo (Livorno), 3 giugno 2024 – La macchina non accenna minimamente la frenata ma va dritta verso il casello a una velocità altissima. Andando a tamponare in maniera molto violenta l’auto ferma in coda per ritirare il biglietto. Minuti, secondi, attimi, coincidenze tragiche che porteranno alla morte di tre persone. I due coniugi tedeschi nell’auto che tampona, e un ragazzo fiorentino di poco più di vent’anni nell’auto tamponata, una Cinquecento. Sei in tutto i feriti, tutti non gravi e trattati in codice verde all’ospedale di Livorno. Tra loro anche due bambini, oltre a un casellante che stava svolgendo operazioni di riscossione in uno dei gabbiotti. Ilè stato tratto dalle telecamere di sicurezza. Sono le 13 circa di domenica 2 giugno.