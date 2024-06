Ci sono ancora molti problemi da risolvere per la cessione di Ita Airways a Lufthansa

Leggi tutta la notizia su linkiesta

(Di lunedì 3 giugno 2024) Questo matrimonio “non s’ha da fare”. Sul tavolo della trattativa in corso tra il Mef eper ladel quarantuno per cento di Ita(di proprietà del ministero dell’Economia) al vettore tedesco, oltre che l’incognita europea (se arriverà o meno l’ok da parte della dell’antitrust dell’Unione europea sull’intesa entro il 4 luglio), c’è un altro importante nodo da sciogliere. E riguarda l’integrazione digitale dei sistemi tra i due vettori. «Al momento Itautilizza soluzioni informatiche di Amadeus e Aws (Amazon), mentreadotta tecnologia Microsoft. Migreremo anche noi sui sistemi Microsoft ma per l’integrazione delle due piattaforme ci vorràun anno», dichiara Andrea Benassi, direttore generale di Itapresente con il presidente Antonino Turicchi al vertice Iata (Associazione internazionale del trasporto aereo) in corso a Dubai.