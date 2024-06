Caso Eluana Englaro condannato l’ex direttore generale della Sanità | La mantenne in vita per…

Leggi tutta la notizia su dayitalianews

(Di lunedì 3 giugno 2024) Si chiude, forse definitivamente, il cerchio del, la ragazza che passò 17 anni in stato vegetativo dopo un gravissimo incidente stradale. A distanza di 15 anni dalla sua morte Carlo Lucchina, exLombardia, è statoa pagare all’erario 175.000 euro poiché aveva impedito che fosse interrotto il trattamento che manteneva in stato vegetativoper una “concezione personale ed etica del diritto alla salute”. 175.000 euro è la cifra che la Regione ha poi dovuto versare a Beppino, padre di, che fu costretto a trasferire la figlia in una struttura sanitaria del Friuli, dove poi morì. La notizia è stata comunicata dall’edizione milanese del Corrieresera. Ilmorì il 9 febbraio 2009 a 39 anni, 17 dei quali vissuti in stato vegetativo ormai irreversibile dopo un gravissimo incidente stradale.