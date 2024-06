Call4Innovit c’è tempo fino al 14 giugno per partecipare | ecco come fare

Leggi tutta la notizia su fmag

(Di lunedì 3 giugno 2024) Aziende e startup innovative hanno ancora pochi giorni peralla, il progetto di Innovit che porta le aziende più promettenti a San Francisco. Ma vediamo insieme di cosa si tratta.funziona laLa prima scadenza dellaè fissata per il 14per le aziende che candidano i progetti in ambito Green Energy, Clean Tech, Climate Tech e AgriFood Tech. Invece, possono inoltrare la propria candidatura anche startup e PMI impegnate in ambito Fintech e Insurtech (scadenza il 5 luglio) e Space Economy (scadenza il 27 settembre). Al termine della fase di selezione, verranno selezionate 25 realtà che inizieranno un percorso di orientamento e mentorship online di due settimane. Inoltre, Dal 29 luglio, le 15 PMI più promettenti parteciperanno a un percorso intensivo presso la sede di INNOVIT a San Francisco, al 710 di Sansome Street.