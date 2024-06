Cailee Spaeny | 10 cose che forse non sai sull’attrice

Leggi tutta la notizia su cinefilos

(Di lunedì 3 giugno 2024): 10chenon saiCon film come Pacific Rim – La rivolta, Priscilla e Civil War,si è imposta come una delle attrici più interessanti della sua generazione, capace di passare da intimi film d’autore a grandi blockbuster ricchi di effetti speciali. In pochi anni ha avuto l’occasione di recitare per importanti registi e registe e al fianco di celebri colleghi. La sua filmografia è pertanto oggi piuttosto invidiabile, tra film d’azione, thriller, drammi e horror e lascia immaginare grandiper il suo futuro.: i suoi film e le serie TV 1. Ha recitato in celebri film.ha debuttato sul grande schermo con Pacific Rim – La rivolta (2018), con John Boyega, per poi recitare in Una giusta causa (2018), 7 sconosciuti a El Royale (2018), Vice – L’uomo nell’ombra (2018), Il rito delle streghe (2020) e How It Ends (2021).