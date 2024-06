Assolda due killer per uccidere l’uomo che gli stuprò la figlia 15enne

Leggi tutta la notizia su dayitalianews

(Di lunedì 3 giugno 2024) Il 19 luglio 2018, il pastore Giuseppe Matarazzo fu ucciso a colpi di pistola davanti alla sua casa nel Beneventano. Ora, una svolta sorprendente potrebbe portare alla risoluzione del caso. Il presunto mandante dell’omicidio sarebbe Lucio Iorillo, 64enne, il cui figlio di 45 anni avrebbe violentato la figlia quindicenne di Iorillo, la quale si suicidò pochi mesi dopo, nel 2007. Stupra unache poi si suicida La procura della Repubblica di Benevento avrebbe presentato la richiesta di giudizio per Lucio Iorillo. Dal 2018, Iorillo è stato indagato come mandante dell’omicidio del pastore Giuseppe Matarazzo, appena uscito di prigione. Inoltre, è stato identificato come colpevole dello stupro della figlia quindicenne di Iorillo, che si suicidò impiccandosi a un albero il 6 gennaio 2008, pochi mesi dopo l’evento.