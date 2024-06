Al Piazzale degli Alpini arrivano Cisco Piero Pelù Selvaggia Lucarelli e Corrado Formigli

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di lunedì 3 giugno 2024) Bergamo. Omar Pedrini, Motta,, gli Inti-Illimani e Cristina D’Avena con i Gem Boy, ma anche i giornalisti. Sono numerosi i protagonisti dell’estate al, in prossimità della stazione di Bergamo. Dopo il successo delle scorse edizioni, sotto il cappello di Nxt Station, prende il via il progetto “NXT. Il futuro dia Bergamo”, proposto da Shining Production, capofila in Ati con Pink Bear, realizzato in collaborazione con il Comune di Bergamo. Raccogliendo e valorizzando l’ereditàultimi tre anni, NXT si proietta sui prossimi tre anni (dopo l’aggiudicazione di un bando di evidenza pubblica), continuando a porsi l’obiettivo di rigenerare l’area.