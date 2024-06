Volley serie B Partita lunga e difficile ma la spunta l’Arno Respinto il Sassuolo Avanti tutta nei playoff

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di domenica 2 giugno 2024) ARNO TOSCANA GARDEN 3 KERAKOLL2 ARNO TOSCANA GARDEN: Berberi 3, Crescini 21, Simoni 13, Testagrossa 10, Aliberti 7, Nicotra 18, Taliani (L), Galoppini, Croce, Ciappelli, Samminiatesi, Dell’Endice n.e, Parentini (L) n.e, Stagnari n.e. All: Mattioli. KERAKOLL: Giurati 1, Bigarelli 18, Montesion 4, Lodi 4, Sartoretti 20, Soli 28, Luppi (L), Mantovani, Serafini, Anceschi 1, Degoli n.e, Ugolini (L) n.e, Marchesi n.e. All: Dall’Olio. Arbitri: Di Bari e Vangone. Note: successione set: 17-25; 25-21; 20-25; 25-21; 15-11. PrevaleToscana Garden nel big-match col, valido per l’ultima tornata dei play-off per la promozione in A3. I biancoverdi del tecnico Mattioli prevalgono per 3-2 sugli indomiti emiliani di Pupo Dall’Olio, al termine di una, combattuta ed intrigante.