Violenta rissa in piazza a Cantù tre persone accoltellate | sono in condizioni gravissime

(Di domenica 2 giugno 2024), 2 giugno 2024 –ledi tre uomini accoltellati durante unascoppiata nella notte tra sabato e domenica inGaribaldi, a, in provincia di Como. Due di loro, di 33 e 38 anni, abitano in città mentre il terzo, di 44 anni, è residente a Novedrate. L’aggressione è avvenuta intorno alle ore 3 e sul postoarrivati diversi mezzi di soccorso. Il più giovane è stato ricoverato con ferite molto gravi nel reparto di rianimazione dell’ospedale San Gerardo di Monza, ma anche ledegli altri duecritiche. Sull’accaduto stanno indaganti i carabinieri: non è ancora chiaro quanteabbiano partecipato allae quale sia stato il ruolo dei tre feriti. I militari stanno cercando di appurare chi, tra i presenti, abbia estratto il coltello e se l’aggressione sia stata attuata da una o più