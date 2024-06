Videoproiezioni per Federico II

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di domenica 2 giugno 2024) "Stupor mundi fest" oggi (ore 21, ingresso libero) la chiusura con una grande serata di spettacolo ein piazza Colocci. La giornata inizierà stamattina alle 10 nelle antiche sale romane di palazzo Bisaccioni (ingresso Costa Lombarda) con l’incontro "Il fumetto nel racconto storico" nell’ambito della mostra documentale (con tavole esposte non originali ma riproduzioni o gigantografie), inaugurata ieri pomeriggio (ma resterà visitabile, a ingresso libero) fino al 16 giugno. "Un appuntamento che darà anche modo– spiega Roberto Gigli di Acca Academy che ha curato la mostra – di scoprire uno spazio della città meno noto, come è nello spirito del festival". Seguirà alle 11,15 al museo Stupor mundi (piazzaII) "Le arti per" e alle 17,30 nella sala Maggiore di palazzo della Signoria il talk show sul passato "II e la sapienza islamica ed ebraica": Marcello Pacifico interrogherà Patrizia Spallino e Luciana Pepi.