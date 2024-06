Riomagno due giorni ’arcobaleno’ | MormoRio evento Lgbtq Il 6 e 7 luglio show e dibattiti

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di domenica 2 giugno 2024) Non un gay pride ma una iniziativa spontanea di un gruppo di abitanti di, con la volontà di creare undi sensibilizzazione sulle tematicheia+. "2024 – La mente ha bisogno di colori" sarà l’arcobaleno che il 6 e 7verrà ospitato sul sagrato: da qui saranno gestite le due serate alternando musica a interviste, presentazioni di libri, testimonianze e spettacoli seguendo il format di una trasmissione radiofonica. Per offrire un’accoglienza completa ci sarà street food e punti somministrazione di alcuni commercianti. Il fine della manifestazione è quello di mettere al centro la questione dei diritti umani, civili e sociali, come misura dell’uguaglianza di tutti dinnanzi allo Stato e alle sue leggi, ma soprattutto con leggerezza, pur trattando storie importanti e difficili, mettere al centro gli individui in quanto tali, con i loro talenti indipendentemente dalle inclinazioni sessuali.