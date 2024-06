Prima bullizzato poi bocciato Un doppio trauma per lo studente | Attacchi di panico Serviva la Dad

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di domenica 2 giugno 2024) Pavia, 3 giugno 2024 – Picchiato in classe da un compagno, ora ha pure perso l’anno scolastico. La vittima è stata “bocciata“. Un. Vero incubo adolescenziale. La storia inizia a novembre, quando il 15enne (per altro con una disabilità intellettiva) viene insultato e picchiato da unopiù grande. Teatro dell’aggressione: l’istituto Apolf, scuola professionale che prepara i giovanissimi a entrare nel mondo della ristorazione. I fatti, intanto. Quella mattina la zia del ragazzo riceve una telefonata dalla scuola. La comunicazione è secca: "Suo nipote ha avuto un diverbio con un compagno". La donna si precipita in classe e trova il 15enne da solo. La testa china sul banco, nausea e dolori, un bernoccolo sulla nuca. Portato al pronto soccorso del San Matteo, viene trattenuto in osservazione per qualche ora.