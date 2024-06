Parla Michelangelo Minieri procuratore del tecnico Nessun dubbio sulla permanenza di D’Angelo

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di domenica 2 giugno 2024) "allo Spezia? Mai stato in discussione dopo la salvezza.a offerta è mai arrivata e io non ho maito cono se non con la società e il mio assistito...". Con queste poche e chiare parole, ildel mister spezzino Lucafa chiarezza sul rinnovo spazzando via le voci chevano disul restare o meno alla guida degli aquilotti per la prossima stagione. Insomma ufficialmente, se ce ne fosse stato bisogno,allunga fino al 2026 e con lui si programmerà un campionato più tranquillo dello scorso e con prospettive certamente interessanti per i tifosi e la squadra. I tifosi ora possono stare tranquilli perché il primo tassello è stato posto. Ora si lavoreràsquadra per dare al mister ciò che ha chiesto e che serve per migliorare i risultati dello scorso campionato.