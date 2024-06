Lenergy Pisa Beach Soccer inizia con due vittorie il campionato di Serie A 2024

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di domenica 2 giugno 2024), 2 giugno- Comincia con duel'avventura delnella. Una vittoria a tavolino contro FVG e un netto successo contro Catania lanciano i nerazzurri. IL RECLAMO - Nella prima gara arriva clamorosamente una vittoria per 0-10 a tavolino. "IlBS comunica che, esaminato il reclamo con il quale si deduce l’irregolare posizione del giocatore Andrea Coppola (tesserato per la società FVG BS), impiegato nella gara odierna e squalificato per una gara effettiva neldi2023 con squalifica da scontare, e pertanto non avente titolo per partecipare alla gara, il Sost. Giudice Sportivo ha deliberato di accogliere il reclamo e di infliggere al FVG BS la punizione sportiva della pardita della gara con il punteggio di 0-10".