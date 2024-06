Lascia l’Atletico Madrid a zero | stipendio da top occasione per il Napoli?

Leggi tutta la notizia su spazionapoli

(Di domenica 2 giugno 2024) Il calciomercato delinizia a prendere forma, in Europa ci potrebbe essere una nuovain tal senso. In attesa dell’annuncio di Antonio Conte, il calciomercato delinizia a prendere forma. Secondo i principali addetti ai lavori, l’ex mister di Juventus ed Inter, sarebbe già pienamente operativo nel suo nuovo incarico, avendo ideato le linee guida al pari del direttore sportivo Manna, con cui starebbe lavorando in simbiosi. Ci sarebbero già alcuni azzurri definiti da Conte come inamovibili, in tal senso l’allenatore salentino avrebbe “chiuso” il caso Di Lorenzo, informando la società di ritenere lui e Kvaratskhelia, oggetto dei desideri del Paris Saint Germain, come elementi imprescindibili per il nuovo corso partenopeo.