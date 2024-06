La Cavalcata nella storia I confini delle contrade la mappa di ieri e di oggi

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di domenica 2 giugno 2024) Ladelladell’Assunta si perdenotte dei tempi: qual è stata la prima contrada, Castello? Come si sono sviluppate le altre? Protagonisti dell’ evento ‘Il racconto’ presso la chiesa di San Filippo Neri a Fermo, sono stati gli studi dell’ingegnere Filippo Andrenacci, pubblicati in ‘De Certis Limitibus’e dedicati a spiegare quali sarebbero stati iodierni se le anticheavessero continuato ad esistere. Sulle note di Morricone, riproposte dal maestro Matteo Giammaria, il vicepresidente dellaAndrea Monteriù ha dato lettura del verbale del Consiglio di Cernita (18 marzo 1771, ndr) in cui s’incarica un ‘signor gentiluomo per ciascunaseiper fissare la divisione a tenore della proposta per la futura osservanza’.