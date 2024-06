Ken Shamrock | Non so perché ma non ricevo mai inviti da parte della WWE

Leggi tutta la notizia su zonawrestling

(Di domenica 2 giugno 2024) Kenè uno dei primi nomi che vengono in mente quando si pensa ad atleti che hanno compiuto il passaggio, spesso non facile, dal mondo dell’MMA a quello del pro wrestling. Nel corso dell’Attitude Era,era conosciuto come “The World’s Most Dangerous Man”, ovvero l’uomo più pericoloso al mondo: dopo aver debuttato nel 1997, l’atleta è rimasto con la compagnia per circa due anni, conquistando anche un discreto successo. Parlando a Steve Fall di Ringside News,ha parlatosua assenza dagli show “celebrativi” che la WWE realizza per gli anniversari più importanti. L’ex campione Intercontinentale ha riconosciuto che il suo periodo con la compagnia è stato relativamente troppo breve per avere una particolare importanza, ma ha anche lasciato intendere che alcune “turbolenze” nel backstage potrebbero aver giocato un ruolo fondamentale nella questione:“Sapete, ovviamente c’è sicuramente qualcosa sotto, ma non so cosa.