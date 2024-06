Io invalida abbandonata da tutti Domani inizia lo sciopero della fame

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di domenica 2 giugno 2024) Passa le sue giornate tra il letto e la carrozzina. Quel poco di pensione che prende, lo spende per un po’ di fisioterapia, l’affitto e le bollette. Apre il frigo: a parte un paio di fette di cocomero e una busta di tortellini, gli scaffali sono vuoti. "È vita, questa?". Grazia Stella, 69 anni, ha lavorato per tutta la vita. Faceva l’assistente domiciliare. Poi, poco dopo il traguardopensione, un’operazione andata male le ha sconvolto la vita: è rimasta, "e nessuno, in questo Paese, pensa a noi handicappati. Per quel che interessa alla sanità e alle istituzioni, potremmo morire. E allora io muoio"., la donna inizierà lo, dopo averto quello de farmaci. "Prendo solo gli antidolorifici per non soffrire – racconta – e per il cibo, non mi resta nulla per fare la spesa.