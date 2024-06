Fonte : lanazione di 2 giu 2024

Le vittime sono i tedeschi Robert Friedrich Fendt di 61 anni e Maria Cornelia Schubert, di 68 anni e il fiorentino di 23 anni Marco Acciai Rosignano (Livorno), 2 giugno 2024 – La polizia stradale chiederà di acquisire i filmati della videosorveglianza per poterli analizzare alla ricerca di eventuali elementi utili a chiarire le cause dell'incidente avvenuto al casello di Rosignano in cui tre persone sono morte e sette sono rimaste ferite.

Inferno al casello di Rosignano le ipotesi | malore o guasto meccanico Riaperta la A12