Il pluricampione di karate Loris Comparin morto a 46 anni Era stato ricoverato in ospedale

(Di domenica 2 giugno 2024) L’ex campione italiano e del mondo di, 46, èper le complicanze di una tonsillite e una setticemia., originario di Thiene ma residente ad Arsiero (Vicenza), come riportano i quotidiani locali, erain. Èil presidente della Fesik (Federazione Educativa Sportiva Italiana) Sean Henke a dare la notizia della scomparsa: “Questa è una notizia che non avrei mai voluto sentire – scrive in un post Facebook. –un ragazzo meraviglioso, quale sarebbeimpossibile non volere bene. Sempre allegro, sorridente, gioviale. A volte un po’ pazzerello; quella sana follia di chi ama la vita e ne vuole gustare ogni attimo. Èun grande atleta, uno dei più grandi che la Fesik abbia mai avuto”.