Gli hoops di tendenza sono in oro bianco o argento con pietre preziose in bianco scintillante un must intramontabile per il portagioie sia in versione deluxe che affordable

Leggi tutta la notizia su iodonna

(Di domenica 2 giugno 2024) Ilpiù chic e aggiornato? Lo riconosci perché custodisce almeno un paio di orecchini a cerchio in orocon diamanti. Ovvero i gioielli da lobo distintivi con design curvilineo, perfetti per aggiungere luce e intensità ai look leggeri d’estate. Come abbinare i diamanti: cinque consigli di stile X Il trend: gli orecchini a cerchio con diamanti Più voluminoso rispetto allo stud punto luce, più essenziale rispetto al pendente a cascata e allo chandelier.