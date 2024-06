Gianni Sperti svela il momento più bello e quello più terrificante dell’ultima stagione di Uomini e Donne

Leggi tutta la notizia su isaechia

(Di domenica 2 giugno 2024) L’opinionista diha fatto un bilanciodel dating show di Maria De Filippi, la cui ultima puntata è stata trasmessa lo scorso 24 maggio. Intervistato dalla rivista ufficiale di, l’ex ballerino ha detto la sua su Mario Cusitore, ex corteggiatore di Ida Platano (con la quale sembrerebbe esserci stato un tentativo di riavvicinamento). Secondo, lo speaker napoletano sarebbe mosso esclusivamente dalla ricerca di visibilità. L’opinionista ha ammesso di “esserci cascato” in un primo. Pensava, infatti, che le segnalazioni che riguardavano Mario fossero state architettate da chi aveva intenzione di boicottarlo per invidia. La “falsità di Mario” lo ha particolarmente sconcertato, così come le offese rivolte da Aurora Tropea a Cristina Tenuta.