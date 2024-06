Fonte : temporeale.info di 2 giu 2024

. FIUGGI – Rabbia e, soprattutto, molta delusione. Con questo mix di sentimenti la signora Assunta Giorgili, “sono disperata, ora davvero basta”, ha commentato in lacrime la notizia arrivatele sabato mattina dalla Costa d’Avorio in base alla quale che il marito, Maurizio Cocco, di 62enne, non lascerà nella giornata di domenica il carcere di Abidjan in L'articolo Fiuggi / Rabbia e delusione per la mancata scarcerazione di Maurizio Cocco in Costa D’Avario Temporeale Quotidiano.

