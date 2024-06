Fedez avvistato con un’ex corteggiatrice di Uomini e donne | ha già dimenticato Garance Authié?

Leggi tutta la notizia su 361magazine

(Di domenica 2 giugno 2024) Nuovo flirt per? Il rapperin compagnia di una ex didurante il soggiorno in Versiliae Chiara Ferragni riuniti insieme in Versilia, anzi no. Il rapper e l’imprenditrice digitale nelle scorse ore sono stati pizzicati entrambi sulla costa toscana a Forte dei marmi, anche se in realtà l’indiscrezione, oltre a scatenare la fantasia dei fan, non nasconde altro dietro. Ognuno per conto suo, anzi,sarebbe statoin compagnia di un’altra donna, come segnalato dall’esperto di gossip Alessandro Rosica (Investigatore social). La misteriosa ragazza mora pizzicata in compagnia diper le strade di Forte dei Marmi è Megghi Galo, un nome che suona familiare ai telespettatori diche la ricorderanno per la sua partecipazione al dating show di Maria De Filippi, in onda su Canale Cinque.