Così cala la fiducia nella politica | l' analisi di Alessandra Ghisleri a una settimana dal voto

(Di domenica 2 giugno 2024) La campagna elettorale è alle ultime battute e tutti i partiti e i candidati cercano il guizzo finale. Una proposta, ma anche una "sparata", che possa garantire un po' di consenso o visibilità. A parlare della strategia degli ultimi 5 giorni prima delle europee è, direttrice di Euromedia Research. Sulle colonne della Stampa ha spiegato: "La comunicazione elettorale di questo ultimo periodo ha assunto un tono facilone e violento per vari motivi legati sia alla strategiasia alla natura della sfida elettorale stessa, portando con sé una serie di conseguenze". Con un astensionismo sempre maggiore, l'obiettivo dei leader è mobilitare la propria base: "La polarizzazionespinge i candidati a estremizzare le loro posizioni per mobilitare la base elettorale portando a una retorica molto aggressiva nei confronti degli avversari, dipingendoli più come nemici, piuttosto che come semplici competitori".