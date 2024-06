Comodamente al mare Sono partite le navette | Corse potenziate il servizio funziona

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di domenica 2 giugno 2024) Tornano legratuite che dai parcheggi scambiatori raggiungono le spiagge: da Sottomonte a Baia Flaminia passando per viale Trieste (anche di notte) e attraversando la Riviera del San Bartolo, fino a Gabicce. Ad "aprire" ilè il percorso tra il verde del Parco e l’azzurro dell’Adriatico che segna la corsa "Riviera del San Bartolo" al via da ieri con lequotidiane fino al 21 settembre. "Ancora più puntuale – ha detto il vice sindaco Daniele Vimini, durante il giro inaugurale –, perché partiamo il 1° giugno ed il percorso standard è articolato in segmenti di circa dieci minuti ciascuno e pronto ad accogliere i turisti nei punti d’interesse del territorio, che conta anche il comune di Gabicce, attraversato dal mezzo Adriabus in questale linea di navetta che permetterà di raggiungere il Parco percorrendo la strada Panoramica anche la domenica mattina, quando è chiusa al traffico.