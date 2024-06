Case Erp parte la maxi manutenzione

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di domenica 2 giugno 2024)straordinaria con interventi green per leErp di Mercatale. I lavori, che si concluderanno ad agosto e vedono un investimento di 500mila euro, prevedono la posa del cappotto e il risanamento del tetto dell’edificio di via 8 Marzo che ospita dodici alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica. Messa in pratica attraverso gli incentivi ministeriali, la svolta green degli appartamenti Erp di Mercatale, finalizzata a garantire qualità della vita e obiettivi di sostenibilità, non solo ha permesso di realizzare un intervento complesso, ma ha consentito anche un’opera di rinnovamento dellaesteriore della facciata dell’immobile dove risiedono circa cinquanta persone. In questi giorni si è tenuto anche un sopralluogo per verificare lo stato di avanzamento del cantiere .